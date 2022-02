Cinéma : Richard Berry à Mondeville jeudi

Richard Berry fait actuellement la promotion du film qu'il a tourné avec Daniel Auteuil et Thierry Lhermitte. Il sera jeudi 16 avril à 20h à l'UGC Mondeville pour présenter "Nos femmes" en avant-première.

La projection publique sera précédée d’une rencontre avec Richard Berry.

Synopsis :

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuages. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ?