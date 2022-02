Bonne table : La Cornaëlle, petit coin de paradis breton

À Rouen, le succès des crêperies n'est plus à faire. Nombreuses sont celles qui jouissent d'une clientèle régulière, mais peu d'entre elles garantissent du 100% fait maison.

Dédiée aux rues

Ici, c'est inscrit sur la devanture, tout est "fait maison". Et la carte de ce lieu aux accents si bretons fait honneur aux rues de la ville. Entre la Rougemare, la Haute Vieille Tour et la Cauchoise, notre cœur balance. Nous finissons par choisir la Cauchoise (œuf, jambon, emmental, tomates cuisinées) à 7,80€, simple mais délicieuse et la Haute Vieille Tour, garnie d'œuf, pomme de terre, fromage à raclette, crème, lardons et jambon de pays (8,70€). Les crêpes sont garnies à souhait et fabriquées à la demande.

En dessert, on vous conseille de tester le kouign amann avec son caramel beurre salé et sa boule vanille (6,30€) à commander en début de repas. Un véritable délice pour les amateurs de cette pure spécialité bretonne. Et pour les petits budgets, un menu à 8,90€ est proposé chaque midi jusqu'à 14h. De quoi combler tous les portefeuilles !

Pratique. La Cornaëlle, 174 rue Eau de Robec à Rouen. 02 35 08 53 75