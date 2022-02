Washington (AFP). Décès du chanteur Percy Sledge, interprète de When a man loves a woman

Percy Sledge, le chanteur de soul célèbre pour son titre "When a man loves a woman", est mort mardi chez lui à Baton Rouge en Louisiane (sud des Etats-Unis) à l'âge de 73 ans, a annoncé son agent. Percy Sledge "se battait contre un cancer du foie depuis plus d'un an", a ajouté Steve Green à l'AFP. Le chanteur avait enregistré en 1966 le tube, considéré comme "une des plus grandes chansons de soul de tous les temps", selon le site internet du Rock and Roll Hall of Fame. La ballade, qui avait dominé les hit-parades pendant des semaines, est classée 53e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Selon le magazine, Sledge venait alors de perdre à la fois son travail dans le bâtiment et sa petite amie partie à Los Angeles. "Je n'avais pas d'argent pour la suivre, il n'y avait donc rien à faire pour la récupérer", s'était-il souvenu ensuite. Il avait improvisé la mélodie et les paroles avant d'en donner le crédit à ses copains du petit groupe auquel il appartenait, et qui l'avaient aidé aux arrangements. La carrière du chanteur s'était poursuivie avec d'autres-titres également à succès comme "Warm and tender love" ou "It tears me up". Percy Sledge avait reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière de la Rythm and Blues Foundation et était entré dans le Rock and Roll Hall of Fame en 2005. Il était né à Leighton en Alabama (sud).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire