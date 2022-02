Paris (AFP). Gaspillage alimentaire: les grandes surfaces à l'index

La chasse au gaspi alimentaire sonne la mobilisation de toute la chaine, des agriculteurs au consommateur qui jette jusqu'à 30 kilos de nourriture par an. Mais les grandes surfaces aussi pourraient se voir imposer une "interdiction de jeter". Lutter contre le gaspillage alimentaire, "c'est un vrai choix de société" estime Guillaume Garot, député PS de la Mayenne et ancien ministre chargé de l'agroalimentaire, qui remet mardi un rapport sur le sujet aux ministres de l'Écologie Ségolène Royal et de l'Agriculture Stéphane Le Foll. "L'alimentation n'est pas une marchandise comme les autres. Il faut tout faire pour ne plus jeter. C'est un scandale éthique et aussi une question de pouvoir d'achat", explique-t-il. Dans son rapport, l'ancien ministre met en avant "la responsabilité" de chacun et affirme que "le gaspillage concerne tous les acteurs de la chaîne alimentaire, chacun peut agir", insiste-t-il. Chaque français jette en moyenne 20 à 30 kilos de nourriture par an ce qui représente une somme de 12 à 20 milliards d'euros sur une année, rappelle-t-il dans son rapport. Face à ce phénomène "inconscient et irrationnel" il faut commencer par faire ?uvre de pédagogie auprès du grand public, en l'éclairant notamment sur les dates de consommation. - Javel interdite - Les mesures les plus fortes visent cependant la grande distribution pour qui le rapport réclame une stricte "interdiction de jeter", en critiquant notamment l'habitude de "javelliser" les denrées jetées pour les rendre impropres à la consommation. Pratiques régulièrement dénoncées par les organismes de secours. "Nous considérons que la grande distribution doit mettre en oeuvre différents leviers pour ne plus avoir à jeter", indique M. Garot qui suggère plusieurs pistes possibles. Il faut d'abord une meilleure gestion des stocks et "des rayons anti-gaspillage, proposant des produits qui approchent de la date de péremption, vendus moins cher". Mais également "donner au consommateur les bonnes informations accessibles et lisibles", sur l'état du produit, poursuit-il. Les grandes surfaces dont beaucoup mènent déjà des actions concrètes, comme des dons de nourriture, devront aller plus loin en passant des "conventions" avec des associations pour donner plutôt que jeter. Et si les denrées ne peuvent plus être consommées par les humains, le rapport préconise de créer de nouveaux circuits, vers l'alimentation animale ou la valorisation énergétique à travers la méthanisation. Du côté des producteurs, le rapport reconnaît que la part des agriculteurs dans le gaspillage alimentaire en France est "faible" (elle est beaucoup plus élevée dans les pays en développement, faute de capacités de stockage adéquates). Mais il souhaite que soient anticipées des solutions de dégagement en cas de surproduction ou d'aléas économiques, comme en produit depuis l'été dernier l'embargo russe qui a brutalement fermé le marché russe aux produits agricoles européens. Guillaume Garot propose ainsi d'élargir à tous les produits agricoles le mécanisme déjà appliqué au lait, "qui permet aux producteurs agricoles de bénéficier de la défiscalisation dans le cadre de l'aide alimentaire", y compris quand le produit est transformé ou conditionné. - Une agence anti-gaspi -

