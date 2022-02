Handball : tous les rêves sont permis pour les Caennais

C'est l'attraction du championnat. Le Grand Huit du Caen Handball n'a pas son pareil en Nationale 1, toutes poules confondues. Les Vikings ont ajouté un huitième succès de rang à leur très solide édifice en s'imposant devant Lanester, samedi 11 avril (29-35). Même si Vernon, vainqueur d'Asnières dans la douleur (24-22), reste leader, Caen est bien l'actuel patron de la N1.

Espérer un faux pas

"On est l'équipe à battre, constate Dragan Mihailovic. On doit être comme les mousquetaires : un pour tous et tous pour un." Les Caennais ont encore trois marches à gravir pour boucler la saison régulière au premier rang. Ils vont devoir se défaire de Pau, Saintes et Saint-Valéry, tout en espérant que Vernon réalise un faux pas contre Nantes, Gonfreville ou Rennes.

Au cœur du sprint final, les Caennais disposent de certitudes pour le moins encourageantes. "On sait trouver la parade à toutes les défenses que l'adversaire peut nous proposer", apprécie Dragan Mihailovic. Prochaine démonstration ? Peut-être dès le dimanche 19 avril (16 h) au Palais des Sports contre Pau. "On a deux points à récupérer. Pau est une équipe qui joue très bien au ballon. Ce ne sera pas un match facile." Assurément les Caennais regardent vers le haut. Vers l'étage supérieur, la ProD2.