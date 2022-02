Miami (AFP). Maison Blanche: le sénateur républicain Marco Rubio lance sa candidature

Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a lancé lundi sa candidature à l'investiture pour la présidentielle de 2016, lors d'un discours à Miami. "Le temps est venu pour que notre génération ouvre la voie vers un nouveau siècle américain", a déclaré Marco Rubio, d'origine cubaine, dans la symbolique Freedom Tower, par où transitèrent des milliers d'exilés cubains dans les années 1960. "Je sais que ma candidature peut sembler improbable pour certains qui vivent à l'étranger", a dit Marco Rubio, 43 ans. "Mais je vis dans un pays exceptionnel où même le fils d'un barman et d'une femme de ménage peut avoir les mêmes rêves et le même avenir que ceux qui viennent du pouvoir et du privilège". Le républicain est né de parents cubains immigrés aux Etats-Unis à la fin des années 1950. Il a été élu en 2010 au Sénat, battant un républicain important aux primaires de l'époque. Il entend ringardiser ses futurs adversaires, notamment la démocrate Hillary Clinton, 67 ans, dont il a dénoncé le retour sans la nommer. "Hier, une leader d'hier a commencé sa campagne pour la présidence en promettant de nous ramener à hier", a-t-il dit. "Hier, c'est fini". La démocrate a annoncé dimanche sa candidature à la Maison Blanche. Distant dans les sondages des primaires, Marco Rubio rejoint dans la course ses collègues Ted Cruz et Rand Paul, qui se sont déclarés ces dernières semaines. Comme eux, il en est seulement à son premier mandat au Sénat. Les primaires commenceront au début de l'année prochaine, la présidentielle étant fixée à novembre 2016.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire