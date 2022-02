Handball : La minute JS Cherbourg revenait sur la défaite des Mauves devant Chartres (26-29), la colère de S.LERICHE, la déception de W.MANEBARD et l'hommage d'un champion du monde : Pascal MAHÉ.

Tendance Sports : hand, vélo, basket et... foot américain féminin au menu ! Impossible de lire le son.

La page résultats avec du HAND, du TENNIS de TABLE et du BASKET avec notamment la dernière interview de Cyril LEPICARD l'entraîneur d'Alençon qui après 12 années sur le banc ornais, a vécu son dernier match en N2 féminine ce week-end.

Cyclisme : Ce week-end, le SUPER G en COTENTIN a fait battre le coeur du vélo en Normandie avec La Gainsbarre à Portbail et la Gislard à St-Sauveur-Lendelin. Deux épreuves de haute volées emmenées par André QUENTIN à l'organisation et remportées par Bryan ALAPHILIPPE (Armée de Terre) et David BOUTVILLE (Laval).

LES INVITÉS DE LA SEMAINE : C'est avec grand plaisir que la rédaction de Tendance Sports accueillait cette semaine Laurie DUJARDIN et Matthias FOURNIER, deux des forces vives d'un projet qui peut paraître fou, celui de la création d'une équipe de FOOTBALL AMÉRICAIN à CAEN. Leur nom : Les Conquérantes !