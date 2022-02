Paris (AFP). Décès de l'éditeur et écrivain François Maspero à l'âge de 83 ans

L'éditeur et écrivain François Maspero, engagé à gauche et patron d'une librairie qui fut dans le Paris des années 60 et 70 un haut-lieu de la culture contestataire, est décédé samedi à l'âge de 83 ans, a-t-on appris lundi auprès des éditions du Seuil. François Maspero, également journaliste et traducteur de nombreux auteurs espagnols, avait créé sa propre maison d'édition en 1959, cédée en 1982 à François Gèze pour devenir La Découverte. Selon Mediapart, l'intellectuel est "mort chez lui" samedi et a été "découvert dimanche mort dans sa baignoire".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire