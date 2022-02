Paris (AFP). FN: Jean-Marie Le Pen renonce à se présenter aux régionales en Paca

Jean-Marie Le Pen a annoncé lundi matin qu'il renonçait à se présenter aux régionales dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), et s'est prononcé en faveur de sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen pour conduire la liste. Au Figaro Magazine qui lui a demandé s'il postulerait, le co-fondateur du FN que sa fille Marine Le Pen avait menacé de priver de l'investiture du Front, a répondu: "Non, bien que je pense que j'étais le meilleur candidat pour le Front national". Il voit une possible "candidate très performante", la députée du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen.

