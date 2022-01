Paris (AFP). Ligue 1: Marseille, maudit à Bordeaux, chute du podium

Et le grand perdant est Marseille. L'OM, assez malchanceux et battu à Bordeaux (1-0), a cédé sa 3e place à Monaco, lors d'une 32e journée qui a également vu Saint-Etienne se rapprocher du podium après sa victoire contre Nantes, dimanche. Paris, qui a conservé sa Coupe de la Ligue samedi aux dépens de Bastia (4-0), jouera son match le 28 avril contre Metz. En attendant, il reste leader jusqu'à au moins mercredi, date à laquelle son dauphin Lyon aura l'occasion contre les Bastiais de le déloger, au moins provisoirement, de son fauteuil. Alors que l'OM, déjà marqué par sa défaite dans le clasico dimanche dernier (3-2), semble distancé pour la course au titre, il lui faut se résoudre à lutter férocement pour la troisième place, à présent qu'il est délogé du podium pour la première fois depuis qu'il l'avait intégré au soir de la 5e journée. Car Monaco, fort de sa victoire à Caen vendredi (3-0) le devance d'un point et Saint-Etienne le suit à une longueur. Sans oublier Bordeaux, son bourreau du soir, qui s'est approché à trois unités. Pourtant, à Chaban-Delmas où ils n'auront jamais gagné durant ces 37 dernières années, les Marseillais ont beaucoup tenté pour forcer leur destin, à l'image d'Alessandrini, redevenu titulaire en l'absence d'André Ayew suspendu, et qui a touché deux fois les montants en première période. Ils auraient aussi pu bénéficier d'un voire de deux penalties sur des fautes pourtant évidentes, mais l'arbitre en a décidé autrement et sur une de leurs rares actions, ce sont les Bordelais qui ont donné une leçon de réalisme avec le premier but en L1 de Cédric Yambéré, symbole du coaching gagnant de Willy Sagnol. Pour les Girondins, cette 4e victoire en cinq matches, leur permet d'espérer encore briguer une place européenne. Mais, plus encore, c'est Saint-Etienne qui s'accroche à cet objectif, comme l'a prouvé sa victoire contre Nantes (1-0) qui lui permet de rester à deux longueurs du podium. - Un trio à 35 points - Quatre jours après le cuisant revers (4-1) concédé face au PSG d'Ibrahimovic en demi-finale de la Coupe de France, l'ASSE s'est ainsi parfaitement relancée avec ce quatrième succès en cinq matches de L1, assuré par un coup franc magnifique de Franck Tabanou. Le gaucher a été à la fois héros et victime dans ce match avec un K.O. hérité d'un choc avec son coéquipier Loïc Perrin, qui l'a obligé à quitter ses partenaires deux minutes plus tard. Montpellier (7e), qui peut encore espérer obtenir un accessit en Europa League, n'a pas fait la meilleure des opérations avec une défaite concédée à Toulouse (1-0). Au contraire, ce sont les Toulousains, grâce à un but de Trejo avant la pause, qui se sont donné un bol d'air dans leur lutte pour le maintien. En raison d'une moins bonne différence de buts, le TFC reste 18e mais avec désormais le même nombre de points (35) que Reims (17e) et Lorient (16e). Car du côté rémois, cinq jours après la mise à pied de l'entraîneur Cédric Vasseur, remplacé par son adjoint Olivier Guégan, il n'y a pas eu l'électrochoc espéré face à Nice. Les Azuréens, qui doivent également assurer leur présence dans l'élite, se sont imposés (1-0) grâce à un but de Benrahma et remontent au 10e rang. Et dans le match à ne pas perdre entre Lens et Lorient, personne n'a perdu (0-0). Mais ni les Sang-et-Or (20e) ni les Merlus n'ont fait une bonne opération. Egalement à la peine, Evian/Thonon a grillé un de ses jokers en concédant une défaite (1-0) face à Lille à Annecy. Un penalty transformé par Boufal à dix minutes du terme a permis au Losc de grimper à la 8e place et a réduit à un point l'avance des Savoyards sur la zone rouge et le trio Lorient, Reims, Toulouse. Résultats de la 32e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Caen - Monaco 0 - 3 dimanche Saint-Etienne - Nantes 1 - 0

