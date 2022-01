Hockey: les Bleues s'inclinent de justesse en prolongation

Malgré un début de match qui semble légèrement à l’avantage des Françaises, se sont les Norvégiennes qui ouvrent la marque en contre par Martinsen puis par Dalen sur une erreur de relance française. A la fin du premier tiers temps, les Norvégiennes mènent 2-0.

Au retour de la première intermission, les Françaises parviennent à réduire la marque dès le début du tiers sur un bon lancer à la bleue de Virginie Bouetz-Andrieu. A la moitié du 2e tiers temps, les joueuses de Gregory Tarlé vont encaisser deux buts en 30 secondes par Hjelm et Morset.

La soirée s’annonce de plus en plus compliquée mais les Bleues redoublent de courage et réduisent la marque Emmanuelle Passard peu avant la fin du 2e tiers 4-2.

Malheureusement, sur une erreur à la bleue adverse au tout début du 3e tiers, Dalen par en break et inscrit le 5e but du revers après une belle feinte sur la gardienne tricolore.

Une nouvelle fois, les Bleues ne lâchent rien et parviennent à réduire la marque à un but d’écart après qu’Emmanuelle Passard pour son doublé et Marion Allemoz ne trouvent la faille toutes les deux en supériorité numérique 5-4.

Et les Françaises seront récompensées de leurs efforts en égalisant à seulement cinq secondes de la fin après la sortie de la gardienne pour apporter le surnombre.

Une fois la prolongation obtenue les Bleues ne parviennent pas à s’imposer et encaissent le but de la victoire sur un lancer à la bleue des Norvégiennes.

Marion Allemoz (capitaine de l’équipe de France) : « Nous sommes un peu déçues du match mais je pense qu’on a fait preuve de caractère, on a su revenir de 5-2 à 5-5 mais c’est sûr que maintenant il va falloir régler les erreurs pour être prêtes demain. On va construire la dessus pour la suite ».

Emmanuelle Passard : « C’est important de ramener quand même un point ce soir c’était l’objectif, on va continuer sur cette lancée, de revenir comme ça, ça nous met en confiance et qu’on est un adversaire à prendre au sérieux ».

Grégory Tarlé (sélectionneur de l’Equipe de France) : « On a fait un début de match compliqué mais sur la fin du 3e tiers on a su montrer du caractère, c’est un point positif pour la suite de la compétition. On a été efficace en powerplay c’est positif aussi ».

L’équipe de France affrontera dès ce lundi le favori de la compétition la République Tcheque à 19h30.

« On va se reconcentrer sur la République Tchèque, ca sera vraiment différent, elles ont un échec avant très agressif, on s’attend à une grosse bataille », concluait Grégory Tarlé.