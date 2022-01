Football: Le FC Rouen n'en finit plus de gagner

Le match démarre de la meilleure des manières pour les Rouennais qui ouvrent le score dès la 9e minute sur un face à face remporté par l’attaquant des Diables Rouges Demba.

Au cours de la seconde mi-temps, les Rouges et Blancs inscrivent le second but de la rencontre sur un coup de pied arrêté bien repris de la tête par Cissoko.

Le classement reste inchangé : les Rouennais conservent leur 2e place derrière Evreux qui s’est imposé sur sa pelouse face à Mont-Saint-Aignan 4-1.

Prochaine journée de DH dimanche 19 avril face à Deville Maromme.