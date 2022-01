Compiègne (AFP). Paris-Roubaix: départ sous le soleil pour les 200 coureurs

Le peloton des 200 coureurs de Paris-Roubaix a pris le départ sous un ciel ensoleillé et sans nuages de la 113e édition de la "reine des classiques" cyclistes, dimanche matin, peu après 10h30, à la sortie de Compiègne. Les organisateurs ont décalé l'horaire de dix minutes par rapport au programme initial en raison des conditions météo clémentes (temps sec, vent favorable dans la première partie de course). Les coureurs, qui se sont élancés par une temmpérature de 11 degrés, ont à parcourir 253,5 kilomètres, dont 52,7 kilomètres de pavés répartis en vingt-sept secteurs, pour rejoindre Roubaix. L'arrivée sur la piste du vélodrome est prévue aux alentours de 17 heures. Le favori, le Norvégien Alexander Kristoff, est candidat au doublé après sa victoire, dimanche dernier, dans le Tour des Flandres, l'autre grande classique pavée. Deux coureurs seulement dans le peloton des 25 équipes ont déjà gagné à Roubaix : le Belge Johan Vansummeren (AG2R La Mondiale) en 2011 et le Néerlandais Niki Terpstra (Etixx) l'an passé. Le vainqueur du Tour de France 2012, le Britannique Bradley Wiggins (Sky), a annoncé disputer sa dernière grande course sur route.

