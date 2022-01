Shanghai (AFP). F1: Lewis Hamilton impérial au GP de Chine

Lewis Hamilton (Mercedes), impérial de bout en bout, a remporté le Grand Prix de Chine de Formule 1, dimanche à Shanghai, soit sa 2e victoire en trois courses cette saison, devant son coéquipier Nico Rosberg et Sebastian Vettel (Ferrari). Parti en pole position et auteur d'un excellent départ, le Britannique, champion du monde en titre, a contrôlé la course de bout en bout, gérant parfaitement ses pneus, sans laisser une seule ouverture à son bouillant coéquipier Nico Rosberg. Cette course tranquille pour lui s'est terminée au ralenti derrière la voiture de sécurité, sous le régime des drapeaux jaunes, suite à l'abandon en pleine piste de Max Verstappen (Toro Rosso-Renault), moteur cassé. Une ovation a retenti dans la longue tribune le long de la principale ligne droite, où étaient brandis des grands drapeaux britanniques, quand Hamilton a franchi la ligne d'arrivée à la fin du 56e tour. L'Anglais a donc confirmé qu'il était bien l'homme de Shanghai: il y a gagné tous les trois ans (2008, 2011, 2014), mais le rythme s'est accéléré avec cette quatrième victoire, la 35e de sa carrière en F1. Voilà en tout cas solidement remise en place la hiérarchie des écuries, dans la foulée des essais dominés de bout en bout par Mercedes devant Ferrari. Et par Hamilton devant Rosberg.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire