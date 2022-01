Shanghai (AFP). F1: Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Chine

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Chine de Formule 1, dimanche à Shanghai, soit sa 2e victoire en trois courses cette saison, devant son coéquipier Nico Rosberg et Sebastian Vettel (Ferrari). Parti en pole position et auteur d'un excellent départ, le Britannique n'a jamais été inquiété par Rosberg et a contrôlé jusqu'au bout une course facile pour lui, terminée au ralenti derrière la voiture de sécurité, suite à l'abandon en pleine piste de Max Verstappen (Toro Rosso), moteur cassé.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire