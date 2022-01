Kirkouk (Irak) (AFP). Irak: les jihadistes du groupe EI attaquent la raffinerie de Baïji

Des jihadistes du groupe Etat islamiste (EI) ont lancé samedi une attaque suicide contre la raffinerie de Baïji, la plus grande d'Irak, a indiqué un responsable militaire, en précisant que l'armée avait toujours le contrôle du site. "Daech (acronyme en arabe pour l'EI) a lancé une attaque contre la raffinerie de Baïji", a déclaré un général de la province de Salaheddine où se trouve le site, à 200 kilomètres au nord de Bagdad. "Trois kamikazes ont pu atteindre l'entrée de la raffinerie. Deux ont été tués, mais un troisième a réussi à se faire exploser". Des combats ont suivi les attaques suicide et au total 20 jihadistes ont été tués, a-t-il ajouté, un chiffre qui n'a pas pu être vérifié. Les forces irakiennes protégeant la raffinerie ont ensuite repris le contrôle des entrées et l'ensemble du site a été sécurisé, selon lui. Le groupe EI a publié des photos montrant ses convois de véhicules blindés Humvees attaquant le périmètre de la raffinerie, et des combattants jihadistes apparemment à l'intérieur du site. "Daech tente de faire croire qu'ils sont partout mais en fait ils sont défaits et ne peuvent plus avancer", a déclaré le responsable de l'armée irakienne. Le site de la raffinerie a été le théâtre de violentes batailles depuis que l'EI a pris en 2014 le contrôle de pans entiers de l'Irak. La raffinerie produisait autrefois 300.000 barils par jour, fournissant 50% de la demande locale. Le responsable militaire a estimé que les combats de samedi étaient "les plus violents depuis que nous avons brisé le siège (de l'EI)" en octobre 2014. La raffinerie a été assiégée pendant plusieurs mois par les jihadistes. Une opération de l'armée irakienne, soutenu par des frappes aériennes de la coalition menée par les Etats-Unis, a finalement réussi à briser le siège en octobre avant de reprendre totalement en novembre le site et la ville de Baïji, juste au sud de la raffinerie.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire