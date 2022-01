Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Rabiot et Lavezzi titulaires côté PSG

Adrien Rabiot au milieu et Ezequiel Lavezzi en attaque sont titulaires pour le Paris SG plutôt que Yohan Cabaye et Edinson Cavani, face à Bastia samedi en finale de Coupe de la Ligue (21h00), selon la feuille de match. Confronté à l'enchaînement des matches tous les trois jours, avec notamment le rendez-vous face au Barça de Messi mercredi prochain en Ligue des champions, Laurent Blanc a décidé de ménager Cabaye et Cavani, qui occupera la pointe de l'attaque en C1 à la place d'Ibrahimovic, suspendu. C'est Lavezzi, auteur d'une bonne prestation mercredi contre Saint-Etienne (4-1) avec un but, qui en profite pour animer l'attaque avec "Ibra" et Pastore. En l'absence de Thiago Motta (blessé), Laurent Blanc a préféré titulariser Rabiot plutôt que Cabaye dans l'entrejeu. En défense, Maxwell et Aurier, qui revient de blessure, encadrent la charnière brésilienne Thiago Silva-Marquinhos. Côté bastiais, Squillaci, qui était incertain, figure bien dans le onze de départ, en défense centrale avec Modesto. La pointe de l'attaque est confiée à Sio, devant une ligne composée de Boudebouz, Danic et Ayité. Brandao, grand spécialiste de la Coupe de la Ligue et qui revient de blessure, est sur le banc. C'est Cissé qui se retrouve en tribunes, lequel a fait part de son amertume sur les réseaux sociaux. Bastia: Areola - Cioni, Modesto, Squillaci, Palmieri - Cahuzac (cap.), Gillet - Boudebouz, Danic, Ayité - Sio Entraîneur: Ghislain Printant Paris SG: Douchez - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lavezzi, Ibrahimovic, Pastore Entraîneur: Laurent Blanc Arbitre: Benoît Bastien

