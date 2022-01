Plusieurs excès de vitesse sur la RN 13 à Tourlaville, dont un à 162 km/h pour un jeune motard

Vendredi soir, à Tourlaville sur la RN 13 un jeune motard âgé de 21 ans a été flashé à 162 km/h, 153 km/h retenus au lieu de 110. Son permis de conduire lui a été retiré, sa moto confisquée.

Trois autres infractions ont également été sanctionnées, au même endroit, pour des vitesses à 149, 136 et 134 km/h.

Plusieurs autres contrôles routiers ont été pratiqués sur la communauté urbaine de Cherbourg.

Des automobiliste et motocylistes ont été verbalisés. 3 pour défaut d'usage du clignotant, 2 pour non port de ceinture

de sécurité, 2 pour défaut de plaque d' immatriculation, 3 pour défaut de contrôle technique , 2 pour non respect signalisation (feu rouge... ), 2 pour défaut de A par jeune conducteur, 4 automobilistes pour usage du téléphone portable et 3 pour non présentation des documents relatifs à la conduite ou au véhicule.