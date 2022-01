Panama (AFP). Obama: le rapprochement USA-Cuba, un tournant dans l'espace américain

Le président américain Barack Obama a affirmé samedi que le rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba marquait "un tournant" dans l'espace américain, dans un discours à l'occasion du Sommet des Amériques, réunion qui doit sceller le rapprochement entre Washington et La Havane. La nouvelle politique américaine envers Cuba "marque un tournant pour l'ensemble de la région", a déclaré M. Obama, estimant que "le fait que le président (Raul) Castro et moi sommes assis ici aujourd'hui représente un événement historique".

