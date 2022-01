Shanghai (AFP). GP de Chine: Mercedes reprend la main, Hamilton juste devant Rosberg

Tout est rentré dans l'ordre, samedi à Shanghai, et les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton en pole position, Nico Rosberg en première ligne aussi, seront les favoris dimanche du Grand Prix de Chine de Formule 1. Pour la troisième fois en trois Grands Prix cette saison, le double champion du monde anglais (2008, 2014) a réussi le meilleur temps des qualifications, sur l'un de ces circuits préférés : déjà cinq pole positions et trois victoires depuis 2007. "Ce circuit correspond bien à ma façon de conduire, contrairement à d'autres circuits", a réagi Hamilton. "C'est un circuit difficile, avec une grande combinaison de virages, et la course y représente un défi", a ajouté le meilleur pilote du week-end, auteur des meilleurs chronos dans les trois séances d'essais libres. Sur la piste parfaitement sèche du circuit de Shanghai, Hamilton a devancé Rosberg de 42/1000es de sec pour obtenir sa 41e pole position. Statistique encore plus significative, ce sera la 75e fois qu'il partira en première ligne, pour son 151e départ. Battu, Rosberg s'est dit déçu d'avoir fini à seulement quatre centièmes de Hamilton: "Un tour de circuit n'est jamais à 100% parfait et quatre centièmes représentent le temps d'un clin d'oeil", a déclaré le vice-champion du monde allemand. Derrière les Flèches d'Argent, autour d'une une grosse seconde au tour, en pneus tendres, Ferrari et Williams se sont livré une belle bagarre pour les places d'honneur. Ils seront candidats au podium dimanche, derrière des Mercedes a priori intouchables. Sebastian Vettel, vainqueur en Malaisie fin mars, a terminé 3e de cette séance, à moins d'une seconde d'Hamilton, et devancé de trois dixièmes Felipe Massa, dans la Williams la plus rapide. "Nous savions que cela allait se jouer de près aujourd'hui (samedi). C'est un peu regrettable de ne pas avoir pu placer nos deux voitures sur la deuxième ligne", a commenté le quadruple champion du monde, malgré tout "relativement satisfait". "Evidemment nous voulons combler le fossé (avec Mercedes, ndlr). Espérons que demain (dimanche) on se rapprochera d'eux", a ajouté Vettel, confiant sur le fait que sa Ferrari, en conditions de course, sera moins larguée en performance que pendant les qualifications. Sur une troisième ligne 100% finlandaise, l'autre pilote Williams, Valtteri Bottas, a fait un peu mieux que Kimi Räikkönen dans l'autre Ferrari. Mais "Iceman", en course, est toujours redoutable et visera lui aussi le podium, qui lui avait échappé en Malaisie. La quatrième ligne sera occupée par un pilote Red Bull, Daniel Ricciardo, équipé d'un moteur Renault, et par le Français Romain Grosjean (Lotus), devant les deux Sauber de Felipe Nasr et Marcus Ericsson. En fond de grille, depuis l'avant-dernière ligne, les deux pilotes Mercedes-Honda, Jenson Button et Fernando Alonso, pourront continuer le développement de leur nouvelle monoplace. Comme en Malaisie, ils s'élanceront devant les deux modestes Marussia de l'écurie Manor. Maigre consolation, avec un budget trois ou quatre fois supérieur.

