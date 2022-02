Sortir dans l'Orne : mardi 14 avril

Vendredi, un marché des producteurs de Pays sera proposé à Alençon. Marché proposant une large gamme de produits locaux ainsi que des animations thématiques et des animations en ville. Rendez-vous, ce vendredi, à la Halle au Blé d'Alençon de 16h à 20h.



Le disquaire day est un événement national qui réunit les disquaires indépendants. A cette occasion, de nombreux vinyles de tous styles musicaux et d'époque sont édités en édition limitée collector. Retrouvez vos vinyles exclusifs ce samedi dès 10h à Planet R Saint-Lô, premiers arrivés, premiers servis.



Samedi, petits et grands ont rendez-vous à l'Aigle pour le carnaval sur le thème de l'Espagne. Au programme : ateliers maquillage pour les enfants, parade dans les rues en fanfare, spectacle et goûter. Rendez-vous sur la place de la mairie à 14h. En cas de pluie, rendez-vous à la salle Verdun à 15h30.