Rodez (AFP). Aveyron: un policier tué par un véhicule lors d'un contrôle routier

Un policier du commissariat de Decazeville est mort vendredi en début d'après-midi, après avoir été heurté par un véhicule dont il cherchait à contrôler le conducteur, sur la commune d'Aubin, au nord-ouest du département, a-t-on appris auprès de la préfecture de l'Aveyron. Le chauffeur du véhicule, immatriculé dans le Tarn, a refusé de s'arrêter et a renversé le fonctionnaire sous les yeux de plusieurs autres policiers. Les pompiers n'ont pas réussi à réanimer la victime. Le chauffard a été interpellé peu après, dans des circonstances non encore précisées. Selon le site du quotidien La Dépêche du Midi réservé aux abonnés, "le fonctionnaire de police, âgé de 30 ans, était originaire d'Albi et avait été nommé récemment à Decazeville". Le conducteur et son passager ont été placés en garde à vue, a-t-on indiqué de même source. Le procureur de la République de Rodez s'est rendu sur place, a-t-on appris de source judiciaire.

