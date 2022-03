La manette PS Move de Sony en cadeau pour la St Valentin

A l'occasion de la Saint Valentin, Sony met en place une opération promotionnelle visant à offrir sa nouvelle manette PlayStation Move. Les acheteurs d'un pack découverte PS Move, contenant le contrôleur et une caméra PS Eye, et d'un jeu vidéo compatible avec cette technologie recevront gratuitement un PS Move.

Pour que le cadeau soit livré à domicile, les joueurs devront adresser un courrier contenant leurs preuves d'achat, les codes barres originaux et leurs coordonnées sur papier libre (nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse e-mail) à Service consommateurs PlayStation - Opération Saint Valentin - 62 061 Arras Cedex 9.

Disponible depuis le 15 septembre dernier, le PS Move, manette à détection de mouvements destinée à la console PS3, s'est écoulée à plus de quatre millions d'unités à travers le monde dont 274.000 en France.