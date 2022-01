Caen : un millier de personnes contre l'austérité

Environ un millier de personnes étaient réunies – 700 selon la préfecture – ce jeudi matin sur la place Saint-Pierre et la rue Saint-Jean, pour dénoncer l'austérité et la loi Macron. "Nous sommes pour la défense des acquis de tout le monde", résumait ce matin Christophe Lajoie, secrétaire département CGT-Educ. "Il n'y a pas de mot d'ordre spécifique : c'est un projet de politique générale."

D'autres groupes de personnes ont aussi rejoint le cortège, notamment des professeurs de langue, qui déplorent la disparition attendue de classes bilangues et européennes. "Ces classes ont fait leur preuve", estime Jean-Paul Alexandre, prof d'allemand dans l'Orne, et leur suppression est un formidable recul et un grand gâchis humain."

Plusieurs bus ont aussi quitté le Calvados, la Manche et l'Orne ce matin pour rejoindre une manifestation similaire à Paris.