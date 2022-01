Paris (AFP). Télévision: TV5Monde piratée par des individus se réclamant du groupe Etat islamique

La chaîne francophone TV5Monde a été piratée mercredi soir par des individus se réclamant du groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui l'ont empêchée d'émettre et ont pris le contrôle de ses sites internet pendant quelques heures. L'attaque a eu lieu mercredi vers 22H00. TV5Monde semble avoir repris le contrôle de ses pages Facebook depuis minuit, mais son site internet restait "en maintenance" jeudi vers 05h00. "On a repris la main sur Facebook et Twitter", a déclaré à l'AFP le directeur de TV5Monde, Yves Bigot, peu avant 02H00 jeudi. Quant aux émissions de la chaîne, "on commence à pouvoir réémettre un programme sur un certain nombre de zones", mais "nos systèmes ont été extrêmement détériorés" par cette attaque "d'une puissance inouïe" et le retour à la normale "va prendre des heures, voire des jours", a-t-il ajouté. Toutes les émissions de TV5Monde ont été coupées entre mercredi 22H00 et jeudi vers 01H00, la chaîne affichant alors un écran noir. Vers minuit, M. Bigot expliquait que "nous ne sommes plus en état d'émettre aucune de nos chaînes. Nos sites et nos réseaux sociaux ne sont plus sous notre contrôle et ils affichent tous des revendications de l'Etat islamique". Des documents présentés comme des pièces d'identité et des CV de proches de militaires français impliqués dans les opérations contre l'EI ont été postés sur le compte Facebook de TV5Monde par les pirates. "Soldats de France, tenez-vous à l'écart de l'Etat islamique! Vous avez la chance de sauver vos familles, profitez-en", pouvait-on lire dans un message des pirates publié sur Facebook pour accompagner ces documents. "Au nom d'Allah le tout Clément, le très Miséricordieux, le CyberCaliphate continue à mener son cyberjihad contre les ennemis de l'Etat islamique", ajoutait le texte. - Des semaines de préparation - Le message accusait le président français François Hollande d'avoir commis "une faute impardonnable" en menant "une guerre qui ne sert à rien". "C'est pour ça que les Français ont reçu les cadeaux de janvier à Charlie Hebdo et à l'Hyper Casher", ajoutaient les pirates, en référence aux attentats sanglants contre l'hebdomadaire satirique et le magasin, qui avaient fait 17 morts entre le 7 et le 9 janvier à Paris. La France fait partie d'une coalition militaire internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis, qui procède à des bombardements aériens depuis plusieurs mois en Irak et en Syrie, où l'EI a saisi de vastes territoires et déclaré un "califat". Près de 1.500 Français au total ont quitté la France à destination des zones de jihad en Syrie et en Irak, où ils constituent près de la moitié des jihadistes européens, selon un rapport du Sénat publié mercredi. Le CyberCaliphate est "en train de rechercher les familles de militaires qui se sont vendus aux Américains", affirmaient encore les pirates sur Facebook. Ce piratage est intervenu le jour du lancement de TV5Monde Style HD, nouvelle chaîne thématique dédiée à "l'art de vivre à la française". Née sous l'impulsion du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius et inaugurée en sa présence, la chaîne a commencé à émettre mercredi en français dans la zone Asie-Pacifique, dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Pour M. Bigot, le piratage "n'a aucun lien" avec ce lancement, car une cyberattaque d'une telle puissance nécessite des semaines de préparation. Chaîne internationale de télévision francophone basée à Paris, TV5Monde est reçue dans plus de 200 pays et territoires dans le monde.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire