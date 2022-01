Washington (AFP). Etats-Unis: des membres de la Fed favorables à une hausse des taux en juin

Plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé que la situation économique serait de nature à justifier une première hausse des taux dès le mois de juin, selon le compte rendu de la réunion du Comité monétaire de mars, publié mercredi. Toutefois "d'autres" participants au Comité (FOMC) ont estimé que "la chute des prix de l'énergie et l'appréciation du dollar pourraient continuer à peser sur l'inflation à court terme", conduisant à une hausse des taux d'intérêt plus tard dans l'année, ajoutent les minutes de la réunion. Seuls deux participants ont "suggéré que les perspectives économiques ne permettraient pas une première hausse des taux avant 2016". Lors de cette réunion des 17 et 18 mars, les membres de la Fed avaient décidé de laisser les taux inchangés proches de zéro mais s'étaient offerts "la flexibilité" de pouvoir les relever prochainement "d'une réunion à l'autre" en ne promettant plus explicitement d'être "patients". Les responsables de la Fed n'avaient toutefois pas encore en main les derniers chiffres décevants de l'emploi en mars lors de cette réunion.

