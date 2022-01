Paris (AFP). Radio France : gouvernement et CSA accentuent la pression sur Mathieu Gallet

La pression s'est accentuée mercredi sur le PDG de Radio France Mathieu Gallet, avec l'intervention de Fleur Pellerin qui doit annoncer "très rapidement" des "décisions" face à un conflit qui a "trop duré", et celle du CSA qui a préconisé la mise en oeuvre d'une "médiation". Après l'échec d'une rencontre entre la direction et les représentants syndicaux, la grève, la plus longue qu'ait connue la radio publique depuis mai 68, a été reconduite pour 24 heures pour le 22e jour consécutif. "Je recevrai les parties prenantes très rapidement et, très rapidement, je ferai connaître les décisions que je prendrai pour renouer le dialogue social", a déclaré la ministre de la Culture d'un ton ferme devant les députés. Le conflit a "trop duré", "je prendrai mes responsabilités". Resté discret depuis le début du conflit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui a nommé Mathieu Gallet au printemps dernier, a appelé "l'ensemble des parties" à mettre en ?uvre une "médiation". Il a souhaité "la mise en ?uvre d?une procédure de résolution des conflits de nature à surmonter la situation de blocage", c'est-à-dire une "médiation", a-t-il précisé à l'AFP. Une solution posée par les syndicats comme préalable à la sortie de la grève, mais écartée pour l'instant par Mathieu Gallet qui envisage simplement le recours à des experts extérieurs. Le comité central d'entreprise (CCE) extraordinaire où le jeune patron de Radio France devait présenter mercredi son plan stratégique comprenant notamment quelque 300 suppressions d'emplois a tourné court, les syndicats grévistes ayant décidé de quitter la séance, après une déclaration préalable. Une attitude critiquée par Mathieu Gallet qui s'est dit "toujours disponible pour que les négociations sur la levée de la grève se poursuivent". Un peu plus tôt, face aux députés, il avait farouchement défendu son projet et minimisé le conflit social qui perturbe l'antenne depuis trois semaines. - "Je ne lâcherai rien" - "J'ai encore quatre ans de mandat et pendant quatre ans, je ne lâcherai rien sur mes convictions", a-t-il lancé devant les députés de la Commission des affaires culturelles. Il a défendu pied à pied ses orientations, à commencer par le développement du numérique, le rajeunissement des audiences et l'extension du réseau des radios locales de France Bleu. "Je vais continuer sur ce projet, le défendre, le mettre en place avec les collaborateurs", a-t-il martelé. "Toute la Maison de la radio devra porter ces efforts". Quant aux critiques sur ses relations avec le personnel, il a reconnu qu'il n'était "pas quelqu'un de très expansif". Mais "je sais serrer la main et dire bonjour, y compris dans les ascenseurs", a-t-il affirmé. Il a aussi écarté toute critique sur l'embauche de consultants à l'INA et à Radio France, révélée par Le Canard enchaîné. "Ca fait quatre semaines que le Canard me canarde", a-t-il déploré. Du côté des grévistes, le climat restait très tendu. Pendant l'audition du PDG, qu'ils ont en partie suivie en direct, les syndicats ont publié un communiqué intitulé "ne rien lâcher". "On a besoin d?un dialogue social et c?est pas en disant +Je ne lâcherai rien+ qu?on le fait", a commenté Philippe Ballet (Unsa). Le plan stratégique est censé assainir les comptes du groupe (4.600 salariés), en déficit de 21,3 millions d'euros cette année, en raison d'une stagnation des dotations publiques alors que les charges augmentent. Un redressement financier qui passe par des réductions d'effectifs, l'arrêt des ondes longues et moyennes, la création de webradios et une refonte de France Musique. Il est ainsi prévu "une réduction nette d'effectifs de 250 à 330 équivalents temps plein", avec 300 à 380 départs volontaires dans tous les secteurs d'activité, en partie compensés par la création de 50 postes dans de nouveaux métiers. La masse salariale passerait ainsi de "18 à 24 millions d'euros".

