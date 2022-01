Carte scolaire : 110 classes fermées dans l'Académie de Rouen ?

Avant la tenue de ce comité, 123 classes devaient fermer et 23 ouvrir. Après la réunion, la carte scolaire a légèrement évolué : 110 classes devraient fermer et 33 ouvrir. Parmi les 110 fermetures de classes, 52 relèvent de l'élémentaire et 34 de l'élémentaire.

A Rouen, des classes de la maternelle Nibelle, de la maternelle Houdemare et de l'élémentaire Rouchet sont menacées. Dans l'agglo, des classes de la maternelle Saint-Exupéry à Mont-Saint-Aignan, de l'élémentaire Jaurès et de l'élémentaire Rostand à Sotteville sont également potentiellement concernées par de possibles fermetures.

33 ouvertures possibles

Concernant les ouvertures possible de classe, 23 sont envisagées en élémentaire et 8 en maternelle. A Rouen, les écoles élémentaires Pottier, Rosa Parks, Rameau, Marot et Bebussy pourraient ouvrir une nouvelle classe, comme dans la maternelle Rameau.

La carte scolaire devrait être définitivement établie lundi 13 avril à l'issue du Comité Départemental de l'Education Nationale.