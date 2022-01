Une grève annoncée ce jeudi à la TCAR

Un préavis de grève a été déposé pour ce jeudi 9 avril. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau TCAR à Rouen et dans l'agglomération pour les deux lignes de métro, les trois lignes de Téor, Les cinq lignes Fast, les lignes de bus régulières 5, 6, 8, 11, 13, 20, 22, 40, 41, A, B, C, E, F, H, D1, D2, N2, N3 et les lignes à vocation scolaire 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

Pour restez informé pendant cette période de grève, les utilisateurs des transports en commun peuvent se connecter sur www.reseau-astuce.fr.

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107