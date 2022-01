Sortir dans l'Orne : jeudi 9 avril

Ce soir, à Alençon, la scène de musiques actuelles, La Luciole, accueille Clinton Fearon & the Boogie Brown band pour un concert 100% reggae. Il sera précédé en 1ère partie par la talentueuse Jain et sa musique aux sonorités pop, folk, soul et reggae. Rendez-vous, ce jeudi soir, à 21h à La Luciole. L'entrée varie entre 15 et 20€.



Dés samedi, le comité régional de tourisme de Normandie vous propose la 10ème édition de l'opération "Au printemps la Normandie se découvre". Pendant 1 mois, profitez de réductions pour visiter les sites touristiques de la région. Les coupons sont à retirer en office de tourisme ou sur auprintempslanormandiesedecouvre.com



Dimanche, se tient à la Ferté Macé, le championnat de Normandie de vistesse de canoë-kayak. Rendez-vous à la base de loisirs et sur lafertemace.fr pour retrouver plus d'informations.