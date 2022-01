La délinquance en baisse dans le Calvados en 2014

Globalement, les faits sont en recul de 4% en 2014 par rapport à 2013 dans le Calvados, alors que le taux d'élucidation des affaires est en augmentation de 5%. -4% pour les atteintes aux biens avec 4800 faits l'an passé contre 4646 l'année d'avant, avec notamment -3% pour les cambriolages. Toutefois une hausse des vols à main armée est constatée avec trois faits supplémentaires.

L’engagement des forces de l’ordre a permis d’améliorer le nombre de faits élucidés avec 11139 faits élucidés en 2014 contre 10 573 en 2013 (+566).

La mise en place au 1er janvier 2014 de la Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) de Caen (quartiers de la Guérinière et de la Grâce de Dieu) et d'Hérouville-Saint-Clair (quartiers du Grand Parc, du Val et des Belles Portes) dans certains quartiers semble porter ses fruits. La délinquance est en recul de 20% dans ces zones jugées sensibles. Dans les quartiers concernés de Caen, la baisse atteint 23%, et pour ceux de Hérouville-Saint-Clair, la baisse est de 16,1%.