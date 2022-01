Sortir dans le Calvados : mercredi 8 avril

Aujourd'hui, c'est la sortie d'un nouveau Disney au cinéma, Clochette et la créature légendaire. Rendez-vous cet après-midi à l'UGC Ciné Cité de Mondeville, par exemple, à 15h20 et 17h. Toutes les horaires sont sur ugc.fr



La Nuit du jeu c'est demain au Cargö à Caen. Au programme de cette 3ème édition, placée sous la haute protection de super-héros, des jeux de cartes, de plateaux ou encore de rôles. Rendez-vous, ce jeudi à 20h au Cargö à Caen. L'entrée est gratuite.



Dimanche, c'est la 13ème matinée sportive de l'Intercom. 13 associations vous invitent à faire du sport dans une ambiance conviviale. C'est gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous à partir de 8h à l'Aquanacre Douvres. Plus d'informations sur luc-sur-mer.fr