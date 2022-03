Idées loisirs Normandie : Week-end du 12 Février

En football et en CFA, la tâche s'annonce difficile pour l'US Avranches qui reçoit le leader Le Poiré sur Vie à 18h au stade Fenouillère.

Caen B se déplace à Moulins à 18h30 et l'équipe de Cherbourg reçoit également l'équipe B du Mans à 20h.

En ligue 1 le SM Caen se déplace à Bordeaux, rencontre à 19h. Et nouveauté avec Tendance Ouest, vous pourrez maintenant suivre les matchs en extérieur du Stade Malherbe de Caen en vous connectant sur le tendanceouest.com. Le match y sera commenté en direct par Sylvain Letouzé en fil texte et audio. Alors RDV ce soir entre 18h45 et21h15 pour ne pas louper une miette du match sur le tendanceouest.com



Ce soir ambiance éléctro/new wave à l'épicentre et Cherbourg. Venez écouter Robert le magnifique et Goldwave à partir de 21h.



A Bayeux, un stage de danse version Bollywood vous est proposé cet après midi au COSEC. De 14h à 16h, venez apprendre des chorégraphies exotiques. L'atelier est ouvert à tous à partir de 10¤. Réservations au 06.03.98.26.42.

Le concert de Madjo qui devait avoir lieu ce soir au Cargö de Caen a été annulé par son producteur. Renseignez vous directement à la salle pour savoir quoi faire de vos billes.



Demain à Deauville, c'est la clôture du concours de lettres d'amour organisé à l'occasion de la Saint Valentin. Les cinq auteurs lauréats seront conviés pour assister au spectacle et leurs lettres seront lues par des comédiens sur la scène du théâtre du casino, sous l’½il affuté de Claude Lelouch qui en sera le parrain légitime. Parmi eux, un lauréat se prélassera, avec la personne de son choix, tout un week-end à l’hôtel Normandy. Venez voir tout cela demain à 15h30 au casino barrière.

A Cabourg, chaque mois, Katy propose aux enfants de devenir de vrais petits chefs ! Atelier pâtisserie pour les enfants de 5 à 12 ans. Préparation d'un goûter avec les conseils d'un chef cuisinier. Et c'est aujourd'hui l'atelier du mois de février. Pour plus d'informations consultez l'office de tourisme de Cabourg.



A Cherbourg, c'est le 1er week-end de l »a grande galerie des engins et des hommes » à la cité de la mer. Elle permet de revisiter l'aventure de l'homme sous la mer à l'échelle internationale ! Le visiteur se plonge dans l'univers des engins habités dès son entrée sur le site et découvre les hommes associés à cette époque grâce au dispositif scénographique...



Aujourd'hui, à Bréville les monts, entre Caen et Merville Franceville, on vous apprend à pétrir et cuire son pain au feu de bois. Renseignez vous auprès de l'association L'Ami du pain au 02 31 39 12 76.



Tout ce week-end à Saint Lô, étape du championnat de France pro-élite au pôle hippique. Vous verrez de nombreux matchs de catégorie mixte et féminine. Les meilleures équipes de France font le déplacement et les Roses de Coutainville viendront faire le spectacle accompagnées de la nouvelle équipe de Barneville. RDV toute la journée aujourd'hui et demain , entrée 3¤pour les adultes et gratuit pour les enfants. Vous avez pu entendre Marie Quétier tout à l'heure dans le ça se passe près de chez vous de 10h25. Plus d'infos sur tendanceouest.com et coupdenvoi.net

A Caen, Scooby-Doo est au zénith cet après midi. A 14h30 et 17h30, Scooby-Doo et toute la bande de Mystère et Compagnie partent en vacances sur une île paradisiaque. Mais un invité-surprise vient semer le trouble. La Reine Pirate, ou plutôt... son fantôme ! Vous avez pu gagner vos places avec Tendance Ouest, sinon l'entrée est entre 30 et 35¤.

Ce week-end à Cherbourg, c'est la grande braderie d'hiver. Dans le hall de la cité de la mer, de nombreux exposants viendront vous proposer des offres à prix attractifs. 15 000 personnes sont attendus durant ces 2 jours.



A Pont l’évêque, c'est le salon de l'artisanat aujourd'hui et demain. RDV au marché couvert pour découvrir les nombreux exposants.



Dimanche en début d'après-midi, rando-roller à Caen, depuis le Bassin St Pierre avec un parcours débutants à 13h45 et un parcours confirmés à 15h. C'est organisé par l'association TouCaen Roller. Vous avez pu entendre une des organisatrice en direct à 11h25 dans le ça se passe près de chez vous.

D'ailleurs si vous aimez le roller, sachez que l'équipe caennaise reçoit Paris en ¼ de finale de la Coupe de France de hockey en roller ce soir à 20h à la Halle aux Granges.



A l'occasion de la Saint Valentin, le village Oxylane de Mondeville vous propose de venir découvrir et vous initier à différentes disciplines sportives qui se pratiquent en couple. De 14h à 18h, vous pourrez donc vous initier en double au Badminton ou jouer en équipe au Kinball ou l'Ultimate. Ces disciplines étant de réels sports mixtes. Du tennis est aussi praticable sur place. La manifestation est gratuite.



A l'occasion de la Saint Valentin, de nombreux restaurants vous proposent des menus spéciaux dès ce week-end. Par exemple Le Restaurant l'Escale, de l'Hôtel Kyriad à Carentan, propose ce soir un menu unique à 32¤, apéritif compris. Dégustez notamment un Tournedos aux morilles et sa garniture,

Il y a aussi La Toque Rouge du Casino de Coutainville qui fait un Menu à 45¤/personne tout compris avec Saumon fumé en crêpe de sarrasin, piment doux, vodka et sa chantilly citronnée à l’aneth. Renseignez vous dans les restaurants près de chez vous et n'oubliez pas de réserver.