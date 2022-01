Sorties : un printemps à l'air libre en Haute-Normandie !

Le 21 mars dernier, l'air a changé. Et pour cause, il est plus printanier. D'accord, le temps ne s'est pas montré au rendez-vous et a davantage ressemblé aux giboulées de mars qu'aux premiers tons du printemps frémissant. Mais promis, ça va s'arranger, le week-end s'annonce ensoleillé. L'occasion de ranger aux placards manteaux et écharpes et de profiter enfin des activités en plein air, multiples sur le territoire métropolitain.

Un air de promenade

Le temple de la balade en plein air, c'est le Parc Régional Naturel des Boucles de la Seine Normande, qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Isabelle Vauchel, chargée de mission tourisme, évoque trois secteurs qui comblent les flâneurs. Le premier, celui des randonnées : "Plusieurs sont très prisées. Il y a celle partant de l'abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville pour ensuite passer par les marais, la forêt et les bords de Seine. La boucle de Jumièges, avec ses vergers en fleurs dès la mi-avril, est aussi magnifique, une vraie carte postale impressionniste !"

Les visites patrimoniales, entre les abbayes de Jumièges et de Saint-Georges-de-Boscherville, restent des moments privilégiés. Enfin, pour réunir petits et grands autour de mêmes activités, la base de loisirs de Jumièges et du Mesnil-sous-Jumièges, accessible au grand public toute l'année, ouvre Planet'Aventure le 25 avril prochain. Au programme : paddle, canoë, minigolf ou encore trampoline élastique et accrobranches. "Le golf de Jumièges, que le Parc gère désormais directement, est également accessible et pas aux seuls adhérents", rappelle Isabelle Vauchel.

Un air animal

Les zoos aussi entament leur saison dite touristique. À Biotropica, au Val-de-Reuil, de nouveaux venus font leur apparition : "On peut dès à présent apercevoir les manchots, l'espace qui leur est dédié sera ouvert aux vacances de Pâques. L'enclos est ouvert aux visiteurs à condition qu'ils ne tentent pas de les attraper", sourit Laëtitia Lassale, responsable pédagogique à la ménagerie. Des ragondins et des paresseux, arrivés en octobre, devraient attirer les regards.

À Clères, le parc où les animaux circulent en semi-liberté ouvre ses portes le 11 avril. Ce sont nos cousins, les singes, qui constitueront la grande attraction de ce mois. "Les tamarins aux longues moustaches sont arrivés dans les nouvelles volières. Il y a un bébé gibbon né en décembre dernier qui pourra être aperçu", annonce Adeline Boinet, une des responsables du Parc.

Un air attractif

Si les animaux vous lassent et que vous aimez les sensations, direction le Parc du Bocasse, près de Clères. Un parc d'attractions qui ouvre ce samedi 4 avril au public qui pourra retrouver 40 attractions, où même les plus grands trembleront.

Vous l'avez compris, de la flânerie aux sensations fortes en passant par le patrimoine et la découverte animale, il y en aura pour tout le monde dans ce printemps 2016. Et cela ne fait que commencer !