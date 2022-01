Nouveau succès pour le tournoi de la MOS

Peut-être moins relevé que les années précédentes, le tournoi de la MOS fût tout de même une nouvelle réussite durant le week-end de Pâques. Face à une météo capricieuse les samedi 4 et dimanche 5 avril, mais récompensés par le soleil le lundi 6, les bénévoles du club ont œuvré sur le terrain synthétique Joseph Déterville pour planifier les rencontres et s'activer à la restauration. Plus de 1 000 joueurs ont pu taquiner le cuir durant ces trois jours. Dans la catégorie U9, c'est l'ASPTT Caen qui s'est imposé de belle manière malgré la pluie en éliminant notamment le Stade Malherbe en demi-finale. En U11, le club invité de Saint-Mandé (Val de Marne) a remporté le trophée tandis qu'en bons hôtes, la MOS a raflé la mise en U13.

Organisé depuis plus de vingt ans, ce tournoi rodé n'est pas prêt de s'éteindre du côté de la Maladrerie où les clubs phare de la région sont toujours présents, preuve de sa qualité d'organisation et de jeu.