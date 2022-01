Quatre policiers agressés lors d'une rixe à Rouen

Un équipage de Police Secours est mobilisé, place du Vieux Marché, ce dimanche 5 avril à 4h du matin. Un attroupement de personnes alcoolisées s'est formé en face d'un débit de boisson et un début de rixe éclate. Les quatre policiers veulent alors agir pour séparer les protagonistes.

Mais au moment où ils interviennent, d'autres individus agressent par derrière les fonctionnaires. Deux chutent au sol. Les individus sont finalement contrôlés, deux sont interpellés. Agés de 22 et 25 ans, ils résident tous deux à Bois-Guillaume.

Trois policiers sont blessés : l'un a une suspicion de fracture à la mandibule à la suite d'un coup de poing reçu au visage, un autre a de multiples contusions aux côtes et une luxation de l'épaule et une troisième a des contusions au visage et à une main. Ils ont été pris en charge par le CHU de Rouen.