The Voice, les surprises du 1er direct sur TF1

Le public avait le pouvoir et choisissait deux des quatre candidats en compétition, tandis que Zazie, Mika, Florent Pagny et Jenifer finissaient par départager les deux talents restants.

Cette configuration a donné lieu à des choix surprenants de la part des quatre coachs et certains des grands favoris de cette saison ont été éliminés lors de ce premier direct ! On vous en dit plus.

Alors que Hiba, Lilian et Awa se sont qualifiés d'office pour les prochains directs, d'autres candidats ont également brillé pour leurs performances exceptionnelles comme Anne-Sila ou Camille Lellouche, deux perles de l'équipe Pagny.

Du côté de Zazie, la prestation de Yoann a été très appréciée du public et la lutte a été intense entre les quatre candidats de sa team ! Mathilde a fini par être évincée face aux trois voix masculine de l'équipe de Zazie.

Jenifer a été confrontée à un choix des plus compliqués : trancher entre Côme et Manon, ses deux préférés dans l'émission. Elle a finalement choisi de garder Côme, créant la polémique sur la toile !

Si Mika a préféré évincer Sharon, Florent Pagny a gardé Camille qu'Elvya, qui était plus jeune et avait donc plus de possibilités de percer par la suite. Sa carrière musicale a encore tout le temps de se faire...

Ceux qui reste :

Equipe Jenifer : Battista Acquaviva, Côme, Alvy Zamé.

Equipe Zazie : Guilhem Valayé, Lilian, Yoann.

Equipe Mika : David Thibault, Hiba Tawaji, Yann'Sine Jebli.

Equipe Florent Pagny : Anne Sila, Awa Sy, Camille Lellouche.