Yoann Fréget est The Voice 2013 !

Stéphane Larue est allé à la rencontre de Yoann Fréget quelques minutes après sa victoire samedi 18 mai sur TF1.

De nombreux artistes ont accompagné les 4 derniers talents pour la finale de The Voice. Vous avez pu voir Christophe Maé, Lara Fabian, Will I Am, Zaz...

Ils ont tous chanté avec leurs coachs et interprété plusieurs titres. A retenir pour le vainqueur, sa belle intreprétation de "The earth song" de Michael Jackson (vidéo en bas de l'article).

Résultats de la finale:

4ème: Loïs (Louis Bertignac) avec 19.2% des voix

3ème: Nuno Resende (Florent Pagny) avec 25% des voix

2ème: Olympe (Jenifer) avec 27.8% des voix

1er: Yoann Fréget (Garou) avec 28% des voix

Ecoutez les impressions de Yoann Fréget après sa victoire: