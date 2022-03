Will.i.am avec Brithney Spears

Will.i.am, le rappeur des Black Eyed Peas est l'un des producteur du nouvel album de Brithnay Spears "Femme Fatale".

Partout dans le monde, l'attente de la sortie de l'album, suscite commentaires, phantasmes et buzz sur la toile.

Sur la chaîne américaine CNN, Xill.i.ama a levé le voile (pudiquement) sur quelques détails concernant le morceau qu'il a enregistré avec la star Brithney Spears. Il a déclaré que le titre était un véritable "monstre", à la fois "méchant" et "beau", et qu'il permettait à la chanteuse de passer à la vitesse supérieure. Nous n'en savons pas plus, ni le nom du titre, ni la couleur musicale de celui-ci.

BONUS NEWS

Le nouveau clip "Hold It Against Me" sortira le 17 février prochain.

L'album de Brithney devrait sortir le 29 mars aux Etats-Unis.