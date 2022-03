"OURRA": Un spectacle musical sur le chemin des Apôtres

Le spectacle musical Ourra : un projet ambitieux et inédit

« La Bible, une référence culturelle pour un tiers des jeunes Français »

C’est ce que révèle un sondage Ipsos publié le 7 février 2010 à l’occasion d’une exposition à l’UNESCO intitulée « la Bible Patrimoine de l’Humanité ».

Si là n’est pas l’origine-même de ce projet, il s’inscrit nettement dans cette idée de patrimoine culturel que constitue la Bible, composée de l’Ancien et du Nouveau Testament. Pourtant, force est de constater qu’elle est très mal connue, des croyants comme des non-croyants. Et pourtant, elle regorge de messages d’amour et de paix.

Motivé à l’idée de donner accès à cette culture universelle au plus grand nombre, Eric Libault, l’auteur-compositeur de ce spectacle, s’est lancé dans la rédaction de textes et la composition de musiques. Soutenu et encouragé par tous, ce travail a abouti à la mise en oeuvre d’un spectacle musical original sur le thème des Actes des Apôtres.

Ce sont aujourd’hui plus de 100 personnes qui l’ont rejoint pour sa réalisation.

L’association Mon Cher Théophile, constituée pour cet évènement a ainsi lancé ce projet ambitieux et inédit de spectacle musical intitulé :

« Ourra, le chemin des premiers Apôtres ».

Celui-ci est joué depuis décembre 2010 dans plusieurs salles la région parisienne. Des représentations supplémentaires auront lieu jusqu'à fin 2011 en région parisienne et en province.

Cette production en quelques chiffres, c’est :

•Plus de 40 comédiens

•Plus d’une heure de musique

•La participation d’un orchestre philharmonique pour la bande son

•Plus de 80 costumes …