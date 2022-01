Cité du Vatican (AFP). Le pape demande une mobilisation contre la tragédie humanitaire en Syrie et Irak

Le pape François a exhorté dimanche, à l'occasion de la fête de Pâques, la communauté internationale à "ne pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire" en Syrie et en Irak. Dans son message "Urbi et orbi", François a appelé à prier "pour que cesse le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays bien aimés". "Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l?immense tragédie humanitaire dans ces pays, et au drame des nombreux réfugiés", a-t-il demandé.

