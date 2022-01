Cité du Vatican (AFP). Le pape François célèbre Pâques sur fond de violences au nom de la religion

Le pape François a présidé dimanche au Vatican la messe de Pâques, assombrie par le récent massacre de chrétiens au Kenya et la multiplication générale des violences commises dans le monde au nom de la religion. Jorge Bergoglio, le visage pâle et sévère, est arrivé sous une pluie battante pour célébrer la messe de la plus importante fête des catholiques, qui y voient la résurrection de Jésus, sous un dais blanc installé sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Comme chaque année, de grands parterres de fleurs fraîches de couleurs vives avaient été installés en bas du parvis. A gauche de l'autel, une grande icône du Christ. La foule se pressait sous une forêt de parapluies multicolores entre les Colonnades du Bernin. Cette troisième Pâque célébrée par François depuis son élection en mars 2013 est assombrie par le massacre des jihadistes Shebab contre les étudiants, en bonne partie chrétiens, de l'université de Garissa dans l'est du Kenya, qui a fait 148 morts jeudi. Le pape a parlé à plusieurs reprises ces derniers mois d'une "troisième guerre mondiale, par morceaux" qui serait en train de se développer. "Aujourd'hui nous voyons nos frères persécutés, décapités et crucifiés pour leur foi en Toi, sous nos yeux ou souvent avec notre silence complice", avait accusé d'une voix sombre Jorge Bergoglio à la fin du Chemin de Croix vendredi soir au Colisée, s'adressant au Christ, "prince de la paix". Les massacres et les cohortes de réfugiés de Syrie et d'Irak, le chaos en Libye ou en Somalie, qui se répercute au Kenya, les affrontements civils en Centrafrique, les attentats antichrétiens dans des pays comme le Pakistan, la répression contre eux en Chine et en Corée du Nord, etc: la liste est longue des pays où les chrétiens sont menacés et obligés de se cacher ou de fuir. Jorge Bergoglio, 78 ans, devait donner ensuite sa "bénédiction à la ville et au monde" ("urbi et orbi") de la loggia de la basilique Saint-Pierre, à la fin de la cérémonie retransmise en mondiovision. Pour le pape argentin, qui semble parfois fatigué, la Semaine Sainte est un moment intense et harassant: il aura célébré deux messes jeudi, l'une pour les prêtres, l'autre pour les détenus de la prison romaine de Rebibbia, lavant les pieds à dix d'entre eux. Vendredi Saint, il a célébré le rite de la Passion dans la basilique Saint-Pierre et présidé au Chemin de Croix au Colisée. Samedi, il a célébré la très longue Veillée pascale (deux heures et demie) dans la basilique Saint-Pierre. - Apprendre des femmes - Lors de cette veillée, il avait invité les catholiques à apprendre "des disciples femmes" de Jésus la connaissance du mystère de la foi. François avait administré, comme c'est la coutume, les sacrements du baptême et de la confirmation à dix catéchumènes d'âges et de nationalité diverses. Une Kényane de 66 ans, une Cambodgienne de 13 ans, quatre Italiens, trois Albanais et un Portugais avaient été choisis pour recevoir l'eau du baptême des mains de François. Lors de la Veillée pascale, sur un ton très religieux et mystique, sans aucune allusion aux crises et aux guerres, le pape a expliqué que le mystère de Pâques "n'était pas un fait intellectuel" mais une expérience accessible à travers une attitude d'humilité. "Pour entrer dans ce mystère, il faut l'humilité de s'abaisser, de descendre du piédestal de notre moi si orgueilleux, de notre présomption (.) Il faut cet abaissement qui est impuissance, dépossession de ses propres idolâtries", a-t-il souligné. Comprendre le mystère de Pâques, a-t-il ajouté, demande aussi "de ne pas avoir peur de la réalité : () de ne pas fuir devant ce que nous ne comprenons pas, de ne pas fermer les yeux devant les problèmes, de ne pas les nier, de ne pas éliminer les points d'interrogation". Il faut toujours chercher "un sens imprévisible, une réponse pas banale aux questions" qui remettent en cause "notre foi, notre fidélité et notre raison", avait encore recommandé le souverain pontife.

