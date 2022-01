Paris (AFP). Ligue 1: Lacazette capitaine de Lyon à Guingamp

Alexandre Lacazette portera le brassard de capitaine pour Lyon à Guingamp à la place de Maxime Gonalons, suspendu, samedi pour la 31e journée de Ligue 1, selon la feuille de match. En l'absence de Gourcuff, blessé, Fekir devrait s'occuper de l'animation du jeu derrière le tandem composé par Lacazette et Njie. Dans l'entrejeu, Malbranque remplace numériquement Gonalons, et est associé aux titulaires habituels Tolisso et Ferri. En défense, c'est Dabo qui supplée dans le couloir droit Jallet, blessé. Guingamp évolue également dans son traditionnel 4-4-2, avec le duo Beauvue-Mandanne en attaque. Guingamp: Lössl - Sankoh, Kerbrat, Sorbon, Lévêque - Pied, Mathis (cap.), Sankharé, Giresse - Beauvue, Mandanne Entraîneur: Jocelyn Gourvennec Lyon: A. Lopes - Dabo, Rose, Umtiti, Bedimo - Ferri, Tolisso, Fekir, Malbranque - Njie, Lacazette (cap.) Entraîneur: Hubert Fournier

