Paris (AFP). Cosse rappelle la seule ligne d'EELV, l'écologie

Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), a rappelé samedi qu'il "y a une seule ligne" dans son parti, "celle que l'écologie soit plus forte", reconnaissant cependant les "débats stratégiques" internes. "Il y a une seule ligne, c'est celle que l'écologie soit plus forte et c'est ça qui nous anime aujourd'hui. Après il y a des débats stratégiques", a déclaré à la presse Emmanuelle Cosse à son arrivée au colloque à l'Assemblée nationale intitulé "Quelle responsabilité aujourd?hui pour les écologistes ?", initié par les parlementaires écologistes favorable à un retour au gouvernement. "Je viens répondre à une question posée à un certain nombre d'écologistes qui est de savoir quelle est la responsabilité des écologistes et comment agir dans ce pays pour porter des sujets écolos", a-t-elle ajouté. Interrogée sur l'absence de la députée Cécile Duflot qui défend une ligne plus critique vis-à-vis du gouvernement, la patronne des écologistes a répondu: "Je ne crois pas que ce sont les personnes présentes qu'il faut regarder, c'est ce qui va être dit. Cécile a dit des choses très fortes cette semaine sur la question de la politique et de l'écologie dans ce pays et c'est là-dessus qu'il faut qu'on discute". Emmanuelle Cosse a également rappelé que ce colloque "n'est pas une réunion du parti". "Aujourd'hui, c'est l'invitation d'un club de réflexion qui a des membres chez EELV, comme il y a des tas d'autres réunions qui se tiennent chez les uns et chez les autres", a-t-elle ajouté. "En tant que secrétaire nationale, je réponds à toutes les invitations comme j'ai répondu à toutes les invitations pour les meetings des élections départementales, n'en déplaise à certains", a-t-elle conclu.

