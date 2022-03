Sortir en région: jeudi 10 février

Tout à l'heure à 14h30, le service des sports de la ville de Caen vous dévoilera les coulisses du Stade Michel d'Ornano, des tribunes au terrain, vous découvrirez tous les lieux habituellement inaccessibles au public.

Les informations sont disponibles http://www.tourisme.caen.fr/

A Bayeux, une conférence sur "l'autre visage des indiens d'Amérique" à la salle St Patrice à 14h30

Ce soir concert de musique irlandaise au Pub le Solier rue Grande Rue à Cherbourg dès 21h

Demain, Véronique Sanson sera en concert au Zénith de Caen à 20h30, prix des places entre 40 et 48¤ aux caisses du Zénith.

En ce moment gagnez sur Tendance Ouest vos places pour le concert de Marc Lavoine qui aura lieu mardi prochain.

Comme beaucoup d'autres organisateurs, le Téléthon "Justice Manche" a été contraint de reporter les manifestations prévues les 3 et 4 décembre dernier. Il n'est jamais trop tard pour collecter des fonds pour le Téléthon rendez-vous ce vendredi à 20h pour un concert au Théâtre de la Butte avec le groupe Thé Citron et les Marins du Cotentin.

Mais aussi au gymnase Lecanu à Haineville à 20h et au club house de l'AS Hainneville pour une soirée sportive: fitness, badminton, danses, judo etc... et un grand défi: un marathon sur tapis roulant !

Ce week-end le Horseball est à l'honneur à St Lô avec les 11ème et 12ème journée de Pro Elite féminine et Pro Mixte au pôle hippique st-lois, samedi dès 10h et dimanche dès 9h, venez découvrir le sport collectif le plus rapide du monde et soutenir les équipes normandes. Toutes les infos sur coupdenvoi.net

La chaîne M6 recherche des voisins fâchés en Basse-Normandie.

Karine Lemarchand et Stéphane Plaza sont prêts à vous aider dans leur nouvelle émission « On ne choisit pas ses voisins » prochainement diffusée sur M6.

Médiation et solutions concrètes, ils vont tout faire pour régler vos problèmes de voisinage.

Pour en savoir plus, appelez dès maintenant le 01 46 09 28 11