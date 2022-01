Aden (AFP). Yémen: l'offensive rebelle ralentie par les raids, Al-Qaïda profite du chaos

L'opération militaire arabe menée par l'Arabie saoudite au Yémen a ralenti la progression des rebelles chiites dans ce pays où les combats ont fait plus de 500 morts en deux semaines. Profitant de la situation chaotique, Al-Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa) a pris vendredi le contrôle partiel de Moukalla, chef-lieu de la province Hadramout dans le sud-est du pays où il est fortement implanté. Soumis à d'intenses bombardements nocturnes de la coalition à Aden, la deuxième ville du Yémen située dans le Sud, les rebelles Houthis et leurs alliés, des militaires fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ont dû battre en retraite du palais présidentiel qu'ils avaient pris la veille. Au sol, ils font aussi face aux combattants des "Comités populaires", une force paramilitaire soutenant le président Abd Rabbo Mansour Hadi qui a dû quitter précipitamment son fief d'Aden fin mars pour se réfugier en Arabie saoudite. Ce dernier a succédé en 2012 à M. Saleh, poussé au départ par une contestation populaire après plus de trois décennies au pouvoir. Il est soupçonné d'avoir aidé les rebelles, liés à l'Iran chiite, dans leur offensive lancée en septembre 2014 et qui leur a permis de s'emparer de vastes régions dont la capitale Sanaa. Le royaume sunnite saoudien, qui a une longue frontière avec le Yémen, a lancé le 26 mars avec plusieurs pays arabes l'opération "Tempête décisive" pour empêcher selon lui les Houthis de prendre le pouvoir et l'Iran d'étendre son influence dans la région. "Les Houthis et leurs alliés se sont retirés avant l'aube du palais présidentiel Al-Maachiq après des raids aériens de la coalition et de violents affrontements avec les comités populaires", a déclaré à l'AFP un responsable. Après la prise du palais, dernier symbole de l'Etat qui n'était pas aux mains des Houthis à Aden, de violents combats les ont opposés aux forces pro-Hadi, selon des sources de sécurité et militaire. Les rebelles se sont alors repliés à Khor Maksar, un quartier voisin, où 12 des leurs ont été tués dans une attaque. L'agence officielle saoudienne SPA a affirmé que les pro-Hadi "ont réussi à repousser" les rebelles du palais. - Parachutages d'armes et de vivres - Des accrochages se poursuivaient par intermittence dans les quartiers proches du palais et de l'aéroport d'Aden, bombardé dans la nuit par des navires de guerre de la coalition, selon des sources militaires. La coalition, qui concentre ses raids dans la nuit, a en outre procédé au parachutage vers le port d'Aden de vivres et de médicaments pour venir en aide aux habitants confrontés à un manque des produits de première nécessité, selon une source portuaire. Des armes et des munitions ont été également parachutées, a ajouté cette source. En deux semaines, avec l'avancée des rebelles vers Aden, les combats au Yémen ont fait 519 morts et près de 1.700 blessés, a indiqué la responsable des opérations humanitaires de l'ONU Valerie Amos, se disant "extrêmement inquiète" pour la sécurité des civils. "Ceux qui sont engagés dans des combats doivent s'assurer que les hôpitaux, les écoles, les camps de réfugiés et de personnes déplacées () ne soient pas ciblés ou utilisés pour des motifs militaires", a-t-elle réclamé. - 'Jihad contre les chiites' -

