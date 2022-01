Rouen : interpellés pour recel de vol de véhicule

Le dimanche 29 mars, la Brigade Anti-Criminalité (BAC) de Rouen avait été informée d'un "car-jacking" d'une Twingo, en procédant à un contrôle LAPI (lecture automatisée des plaques d'immatriculation). Lundi 30 mars, les policiers repèrent le véhicule à Rouen. Ils aperçoivent quatre individus sortir d'un hôtel avenue des Canadiens. Les policiers décident alors de contrôler les occupants. Le conducteur, un jeune homme de 20 ans, non titulaire du permis de conduire a été interpellé, ainsi que les trois passagers, du même âge, et demeurant Sotteville-lès-Rouen, Rouen et Grand-Quevilly.

Ils ont été ramenés à l'hôtel de police et la Twingo placée en fourrière. C'est la brigade de répression de la délinquance automobile qui est chargée de l'enquête.