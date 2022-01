Rouen : la voiturette emboutit l'Audi A3

Police Secours a été requis ce jeudi 2 avril à 15h30 pour se rendre avenue de Bretagne à Rouen. A l'arrivée des policiers, les pompiers sont déjà sur place. Les faits se sont produits quelques minutes avant. Alors qu'une Audi A3 était arrêtée sur la voie de droite, à hauteur de la Poste, une voiture sans permis de marque Ligier l'a percutée à l'arrière.

Le conducteur de l'Audi A3, un homme de 37 ans, souffre de douleurs aux cervicales. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté au CHU de Rouen. Le conducteur de la voiture sans permis, un homme de 55 ans et demeurant à Mesnil-Esnard, a soufflé dans l'éthylotest. Il avait 1,16g d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maitrise et blessure involontaire.