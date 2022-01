Notre table de la semaine : "La Sauce y est", au centre de Mathieu

Une sentence à laquelle tente de répondre cette bonne table, située au centre du bourg de Mathieu, au nord de Caen, et qui offre une adresse de repli pour les amateurs, dans un secteur qui en compte peu. Le restaurant, au décor tout refait, dans un style à la fois moderne et sobre, a pris le parti de ne pas proposer de carte.

De la sauce à revendre

Deux menus de 26€ et 35€, et une formule du jour, seulement (deux plats à 16€, trois plats à 19€). Ce jour-là, un croustillant de boudin aux pommes sauce au vinaigre balsamique en entrée, suivi d'un émincé de volaille sauce au poivre, ou un filet de saumon thym et tomate. En dessert, une aumônière poire-chocolat. Je m'essaie à ce menu, quand une amie choisit celui à 26€, avec un original filet de lieu jaune au jus de coque et ciboulette puis un sabayon aux fruits. "C'est fin, c'est beau", lance-t-elle, "mais un peu léger". Ça n'est pas le cas de mes plats, qui sont bien proportionnés, bien relevés et, comme promis, particulièrement riches en sauce. Côté dessert, l'aumônière remplit toutes les attentes de mon voisin. La Sauce y est : une table sans anicroche, mais sans grande singularité.

Pratique. La Sauce y est, au 4 rue Augustin Fresnel à Mathieu. Tél. 02 31 44 10 17.