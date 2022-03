Classement des villes accessibles : Caen au top, Saint-lô dégringole

Bonus / Retrouvez l'intégralité du baromètre APF en consultant le dossier de Presse à télécharger ci-dessous.

Une amélioration globale par rapport à 2009



Pour la deuxième année consécutive Nantes figure en tête du palmarès des villes les plus accessibles pour les personnes handicapées, selon le baromètre de l'association des paralysés de France, en partenariat avec l'hebdomadaire L'Express. Caen fait une remontée assez significative passant de la 25ème place en 2009 à la 7ème pour 2010. Saint-lô par contre chute de la 35ème place à la 60ème sur 96. La note d'accessibilité des équipements municipaux, particulièrement basse : 7,8 sur 20, fait chuter la moyenne générale de la ville malgré la note de 14 sur 20 du cadre de vie adaptéeRappelons que conformément à la loi du 11 février 2005, dans quatre ans, bâtiments et transports devront être totalement accessibles aux handicapés.Selon l'APF, depuis l'an dernier, quelques "légères améliorations" sont à noter dans les communes françaises. En effet, la moyenne générale (11,6 sur 20) a augmenté d'un point par rapport à 2009. Sur les 96 chefs-lieux de départements évalués, 47 villes ont obtenu la moyenne.Dans la queue du classement : Mende, Marseille et Perpignan. Ces métropoles sont, selon l'étude, les symboles de la "difficulté récurrente pour les villes du sud, notamment le pourtour méditerranéen, à véritablement impulser une authentique politique d'accessbilité".